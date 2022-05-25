Відбувся запуск українського аудіогіда в Морському музеї в Чорногорії

У Морському музеї міста Котор в Чорногорії з'явився україномовний аудіогід, завдяки проєкту першої леді України Олени Зеленської по впровадженню україномовних аудіогідів в музеях світу.
Чорногорія - один з популярних напрямків подорожей українців. У 2019 цю країну відвідали майже 100 тисяч українських громадян.
Домовленість про співпрацю з музеєм і реалізацію проєкту була досягнута в липні поточного року. Морський музей Чорногорії відомий своєю колекцією старих морських суден і парусних шлюпок, однією з найбагатших колекцій зброї колишньої Югославії, а також морською бібліотекою, яка налічує понад 16 тисяч книг.
«Голосом» аудіогіда стала актриса Київського Молодого театру Олена Узлюк.
У планах на 2020 рік - запуск аудіогіда в Колізеї (Рим), на автобусному маршруті Вільнюс - Тракай, Тракайський замок (Литва).
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