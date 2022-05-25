Відбувся запуск українського аудіогіда в Морському музеї в Чорногорії

14:17 22 грудня Киев, Украина

У Морському музеї міста Котор в Чорногорії з'явився україномовний аудіогід, завдяки проєкту першої леді України Олени Зеленської по впровадженню україномовних аудіогідів в музеях світу.

«Це вже восьмий аудіогід українською мовою, який ми запускаємо в 2020 році. Ми робимо впевнені кроки для просування української мови в світі, зокрема - в видатних пам'ятках світової культури», - зазначила Олена Зеленська.

Чорногорія - один з популярних напрямків подорожей українців. У 2019 цю країну відвідали майже 100 тисяч українських громадян.



Домовленість про співпрацю з музеєм і реалізацію проєкту була досягнута в липні поточного року. Морський



«Голосом» аудіогіда стала актриса Київського Молодого театру Олена Узлюк. Домовленість про співпрацю з музеєм і реалізацію проєкту була досягнута в липні поточного року. Морський музей Чорногорії відомий своєю колекцією старих морських суден і парусних шлюпок, однією з найбагатших колекцій зброї колишньої Югославії, а також морською бібліотекою, яка налічує понад 16 тисяч книг.«Голосом» аудіогіда стала актриса Київського Молодого театру Олена Узлюк.

«Дуже рада, що приєдналася до цього проєкту. Це прекрасно, що українці з усього світу можуть вибрати рідну мову для відвідування музею. Мені й самій було б дуже цікаво потрапити в цей музей. Сподіваюся, що цей проєкт буде розширюватися і набирати обертів», - зазначила Олена Узлюк.

У планах на 2020 рік - запуск аудіогіда в Колізеї (Рим), на автобусному маршруті Вільнюс - Тракай, Тракайський замок (Литва).