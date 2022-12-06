Відбувся черговий обмін полоненими у форматі "60 на 60" - ОП

14:54 06 грудня Київ, Україна

В Україну повернулися бійці Збройних сил, Нацгвардії та ДПСУ, серед них захисники Маріуполя та "Азовсталі".



Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.

"У День ЗСУ додому повертаються 60 воїнів Збройних сил, Нацгвардії, ДПСУ - 58 чоловіків та дві жінки, 15 офіцерів та 45 рядових та сержантів", - повідомив він.

Єрмак додав, що 34 військових із 60 повернутих із полону, це захисники Маріуполя, 14 з яких - захисники "Азовсталі". Також є ті, хто утримувався на російській території та хто був у Оленівці. Є поранені, які отримають усю необхідну допомогу.