Відбувся черговий обмін полоненими у форматі "60 на 60" - ОП

В Україну повернулися бійці Збройних сил, Нацгвардії та ДПСУ, серед них захисники Маріуполя та "Азовсталі".
Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.
Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.
Єрмак додав, що 34 військових із 60 повернутих із полону, це захисники Маріуполя, 14 з яких - захисники "Азовсталі". Також є ті, хто утримувався на російській території та хто був у Оленівці. Є поранені, які отримають усю необхідну допомогу.
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