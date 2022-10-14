Відбувся новий обмін полоненими: додому повернулися 20 українських військових

08:00 14 жовтня Київ, Україна

Пройшов черговий обмін полоненими. Додому повернулися 20 українських захисників. Серед військових є ті, кого тримали у Оленівці.



Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

“У рамках роботи Координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими відбувся черговий обмін. Із російського полону додому повернулися 20 українських захисників. Серед них із ЗСУ – 14 осіб, ТРО – 4 особи, ВМС – 1 особа, НГУ – 1 особа. Серед звільнених - солдати та сержанти та один офіцер. Продовжується робота над наступними обмінами. Україна робить все можливе для повернення всіх Захисників та Захисниць”, – зазначили у міністерстві.

Згідно з повідомленням, звільнені захисники служать, зокрема, у патрульному батальйоні ЗАЕС, 808 понтонно-мостовому полку, 503 окремому батальйоні морської піхоти, 56 окремій мотопіхотній бригаді, 24, 53, 65 та 96 окремих машин, у військах ТРО.



Найстаршому зі звільнених військових – 49 років, наймолодшому – 19.



Представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони та член Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, що за період повномасштабного вторгнення росії сталося понад 20 обмінів, у рамках яких в Україну повернулися понад 800 захисників та цивільних осіб.



Щодо повернення тіл загиблих захисників, серед яких загиблі внаслідок теракту в Оленівці, він зазначив, що офіційні висновки будуть оприлюднені після проведення слідства та відповідних експертиз, адже будь-яка неправильна інформація може бути дуже болісною і для рідних, і для тих, хто залишається в полоні.



Також Юсов зазначив, що росіяни так і не допустили місію ООН та Червоний Хрест на територію Оленівки. А це унеможливлює системну експертизу та об'єктивне розслідування.