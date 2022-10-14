Відбувся новий обмін полоненими: додому повернулися 20 українських військових

Пройшов черговий обмін полоненими. Додому повернулися 20 українських захисників. Серед військових є ті, кого тримали у Оленівці.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Згідно з повідомленням, звільнені захисники служать, зокрема, у патрульному батальйоні ЗАЕС, 808 понтонно-мостовому полку, 503 окремому батальйоні морської піхоти, 56 окремій мотопіхотній бригаді, 24, 53, 65 та 96 окремих машин, у військах ТРО.
Найстаршому зі звільнених військових – 49 років, наймолодшому – 19.
Представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони та член Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, що за період повномасштабного вторгнення росії сталося понад 20 обмінів, у рамках яких в Україну повернулися понад 800 захисників та цивільних осіб.
Щодо повернення тіл загиблих захисників, серед яких загиблі внаслідок теракту в Оленівці, він зазначив, що офіційні висновки будуть оприлюднені після проведення слідства та відповідних експертиз, адже будь-яка неправильна інформація може бути дуже болісною і для рідних, і для тих, хто залишається в полоні.
Також Юсов зазначив, що росіяни так і не допустили місію ООН та Червоний Хрест на територію Оленівки. А це унеможливлює системну експертизу та об'єктивне розслідування.
Найстаршому зі звільнених військових – 49 років, наймолодшому – 19.
Представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони та член Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, що за період повномасштабного вторгнення росії сталося понад 20 обмінів, у рамках яких в Україну повернулися понад 800 захисників та цивільних осіб.
Щодо повернення тіл загиблих захисників, серед яких загиблі внаслідок теракту в Оленівці, він зазначив, що офіційні висновки будуть оприлюднені після проведення слідства та відповідних експертиз, адже будь-яка неправильна інформація може бути дуже болісною і для рідних, і для тих, хто залишається в полоні.
Також Юсов зазначив, що росіяни так і не допустили місію ООН та Червоний Хрест на територію Оленівки. А це унеможливлює системну експертизу та об'єктивне розслідування.
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