Відбулася презентація документального фільму "Поверніть мені тата!" англійською мовою

Відбулася прем'єра англійської версії документального фільму "Поверніть мені тата!", підготовленого Кримськотатарським Ресурсним Центром (КТРЦ) для представників дипломатичного корпусу в Україні.

Про це повідомляє Асоціація реінтеграції Криму, посилаючись на сторінку у Facebook голови правління КТРЦ Ескандера Барієва.

На прем'єру фільму були запрошені дипломатичні представники 25 посольств та міжнародних організацій Австралії, Великобританії, В'єтнаму, Німеччини, Грузії та ін., а також представники МЗС України та представники Меджлісу кримськотатарського народу.

Ескандер Барієв зазначив, що цей фільм відображає проблему порушень прав лише двох категорій дітей. Діти, чиї батьки перебувають у місцях позбавлення волі та діти, чиї батьки були насильно викрадені та вважаються зниклими безвісти.

«Українська та міжнародна спільнота мають об'єднати зусилля щодо захисту прав дітей, які постраждали від окупації Криму», – висловив свою думку Барієв.

Кримськотатарський Ресурсний Центр зі свого боку докладе всіх зусиль, щоб якнайбільше людей у світі змогли дізнатися про дітей, які постраждали через окупацію Криму.



Документальний фільм "Поверніть мені тата!" було створено з метою привернути увагу української та міжнародної громадськості до проблеми політв'язнів Криму. Люди в окупованому Криму позбавлені волі і їхня кількість продовжує збільшуватися з кожним роком, а понад 200 дітей змушені зростати без підтримки рідного батька.