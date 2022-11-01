Укладачі словника Collins Dictionary назвали головне слово року

14:02 01 листопада Київ, Україна

Укладачі словника англійської мови Collins Dictionary визначили головним словом 2022 термін "пермакриза".



Як повідомляє ВВС, "пермакриза" - це слово, що описує відчуття життя в період війни, інфляції та політичної нестабільності.

"Це підбиває підсумок того, наскільки жахливий був 2022 рік для багатьох людей", - сказав Алекс Бікрофт, голова Collins Learning.

Слово очолило щорічну збірку словника з 10 слів або фраз, які "відбивають мову, що постійно розвивається, і турботи тих, хто її використовує".



За словами Бікрофта, люди можуть відчувати, що перебувають у постійному стані невизначеності та занепокоєння на тлі потрясінь, спричинених Brexit, пандемією, суворою погодою, війною в Україні, політичною нестабільністю, енергетичною кризою та зростанням вартості життя.



"Пермакриза" є одним із шести слів у списку, які нові для CollinsDictionary.com. Вперше це слово було відзначено в академічному контексті у 1970-х роках.



Список був складений шляхом моніторингу бази даних слів Collins Corpus, що містить вісім мільярдів слів, а також низки медіаджерел, включаючи соціальні мережі.

Загалом Collins Dictionary представив 10 головних слів року. Одне з них – це назва української столиці: Київ. Причому в анімації, присвяченій цьому слову, укладачі наголошують на тому, що правильний правопис слова Kyiv, а не Kiev.

Інші слова зі списку:





сarolean - стосується короля Великобританії Чарльза III або його правління;

правосуддя (lawfare) – стратегічне використання судових розглядів для залякування чи створення перешкод противнику;

partygate: політичний скандал через громадські збори, що проводяться в британських урядових установах у 2020-му та 2021 роках всупереч ковідним обмеженням. Цей скандал був однією із причин відставки британського прем'єра Бориса Джонсона;

тихий відхід (quiet quitting) – практика виконання роботи не більше, ніж за контрактом, особливо для того, щоб витрачати більше часу на особисту діяльність; практика виконувати невелику роботу або взагалі не виконувати її, перебуваючи на своєму робочому місці;

випинання (splooting) - лежання на животі з витягнутими ногами;

спортивне відмивання (sportswashing) – спонсорство чи реклама спортивних заходів із єдиною метою відмивання брудної репутації чи відволікання уваги від сумнівної діяльності;

зміна атмосфери (vibe shift) – значна зміна переважаючої культурної атмосфери чи тенденції;

пункт обігріву (warm bank) – опалювана будівля, куди можуть піти люди, які не можуть дозволити собі опалювати свої будинки.