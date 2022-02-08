Сорочинський ярмарок повертається

20:57 17 травень Київ, Україна

Сорочинський ярмарок після року перерви через коронавірус повертається, відповідно до планів організаторів, захід буде проходити з 17 по 22 серпня.



Про це повідомили організатори на сайті заходу.



Заявки на участь в ярмарку, який традиційно пройде в селі Великі Сорочинці Миргородського району, почнуть приймати з 19 травня, відзначили в оргкомітеті.

"Сподіваємося, що епідеміологічна ситуація в країні дозволить нам провести це найбільш очікуване українцями свято народної історії та культури та дасть можливість підтримати українського товаровиробника і підприємця", - заявили організатори.

Як повідомлялося, в минулому році Сорочинський ярмарок не проводили через небезпеку зараження коронавірусом. Роком раніше, в 2019-му, ярмарок проходив не тільки на Полтавщині, а й в Одесі. У Великих Сорочинцях же тоді зібралася рекордна кількість учасників і творчих колективів.



Національний Сорочинський ярмарок - це найбільший в Україні і найвідоміший за її межами ярмарково-виставковий захід. Він проводиться традиційно в передостанній тиждень серпня на площі 16,2 га просто неба в центрі села Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області.