Скорочено витрати держбюджету на утримання уряду України

06:40 06 листопада Київ, Україна

З державного бюджету на уряд витрачатимуть менше. Це випливає із затвердженого Верховною Радою державного бюджету на 2023 рік. Про це у суботу, 5 листопада, повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи ухвалений парламентом у другому читанні документ.

Він наголосив, що фінансування держорганів скорочено на чверть порівняно з цим роком, окремо на утримання усієї системи центральних органів виконавчої влади – на 22%.

"Витрати на Кабінет Міністрів значно скоротили – на 25%. А загалом на систему центральних органів виконавчої влади, міністерств та інших – на 22%”, – зазначив він.

За його словами, індексацію зарплат держслужбовцям наступного року не передбачено.

"І не лише держслужбовцям. Зараз пріоритет - це витрати оборони. А вони у прийнятому проєкті держбюджету, який після підписання набуде статусу закону, є пріоритетом. І сектор безпеки та оборони в ньому є головним", - наголосив Немчинов.

Нагадаємо, Верховна Рада України у четвер, 3 листопада, ухвалила закон про держбюджет на 2023 рік.