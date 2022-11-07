Скорочено витрати держбюджету на утримання уряду України

З державного бюджету на уряд витрачатимуть менше. Це випливає із затвердженого Верховною Радою державного бюджету на 2023 рік. Про це у суботу, 5 листопада, повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи ухвалений парламентом у другому читанні документ.
Він наголосив, що фінансування держорганів скорочено на чверть порівняно з цим роком, окремо на утримання усієї системи центральних органів виконавчої влади – на 22%.
За його словами, індексацію зарплат держслужбовцям наступного року не передбачено.
Нагадаємо, Верховна Рада України у четвер, 3 листопада, ухвалила закон про держбюджет на 2023 рік.
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