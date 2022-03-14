Узгоджено десять гуманітарних коридорів

09:47 14 березня Київ, Україна

Які гуманітарні коридори працюватимуть 14 березня, розповіла міністр реінтеграції Ірина Верещук:



Київська область:

• Богданівка, Нова Богданівка, Перемога, Бобрик – Бровари.

• Гостомель, Немішаєве, Ворзель, Дмитрівка – Білогородка.



Луганська область:

• Сєвєродонецьк, Попасна, Гірське – Слов'янськ.



Запоріжжя – Маріуполь.

• Колона з гуманітарним вантажем та порожніми автобусами продовжить рух у Маріуполь через Бердянськ та Мангуш.