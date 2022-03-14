Узгоджено десять гуманітарних коридорів

Які гуманітарні коридори працюватимуть 14 березня, розповіла міністр реінтеграції Ірина Верещук:
Київська область:
• Богданівка, Нова Богданівка, Перемога, Бобрик – Бровари.
• Гостомель, Немішаєве, Ворзель, Дмитрівка – Білогородка.
Луганська область:
• Сєвєродонецьк, Попасна, Гірське – Слов'янськ.
Запоріжжя – Маріуполь.
• Колона з гуманітарним вантажем та порожніми автобусами продовжить рух у Маріуполь через Бердянськ та Мангуш.
Київська область:
• Богданівка, Нова Богданівка, Перемога, Бобрик – Бровари.
• Гостомель, Немішаєве, Ворзель, Дмитрівка – Білогородка.
Луганська область:
• Сєвєродонецьк, Попасна, Гірське – Слов'янськ.
Запоріжжя – Маріуполь.
• Колона з гуманітарним вантажем та порожніми автобусами продовжить рух у Маріуполь через Бердянськ та Мангуш.
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