Узгоджено гуманітарний коридор Маріуполь - Запоріжжя - Бердянськ

11:02 31 березня Київ, Україна

На сьогодні заплановано та погоджено роботу гуманітарних коридорів для евакуації у Запоріжжя людей з Маріуполя з транзитом через Бердянськ.



Вранці 17 автобусів вже виїхали із Запоріжжя у напрямку Маріуполя. Також на сьогодні узгоджено «зелений» коридор для доставки гуманітарної допомоги до Мелітополя та евакуації звідти населення. Планується, що до гуманітарних колон, які рухатимуться у Запоріжжя з Маріуполя та Мелітополя, також зможуть приєднатися мешканці Енергодару на приватному транспорті. Про це повідомив секретар мерії Запоріжжя Анатолій Куртєв.



Дуже хочемо вірити в те, що окупанти дотримуються домовленостей, і всі люди зможуть дістатися нашого міста. Ми, як завжди, готові зустрічати та надавати допомогу абсолютно кожному, хто до нас їде.



Тепер трохи новин із передової. Ворог продовжує проводити спроби просування у напрямку Запоріжжя, але це йому не вдається, бо наші захисники дають йому гідну відсіч. Минулої доби підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили сім окупантів і ще шість поранили. Крім того, ліквідовано два ворожі бронетранспортери.