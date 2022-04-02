Сполучені Штати відправлять в Україну захисне обладнання від хімічних атак

Враховуючи загрози, що походять від Росії, не варто недооцінювати можливість хімічних атак з боку агресора. Тому уряд США вирішив надати Україні обладнання захисту від хімічних атак. Зокрема, йдеться про спорядження, а також деякі комплекти.

Відповідну інформацію оприлюднила на брифінгу прес-секретар Білого дому Джен Псакі. Про це вона сказала 1 квітня – на 37-й день повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти України.

Джен Псакі пояснила, що США передають Збройним Силам України спорядження, зокрема комплекти хімічного захисту.. Штати заявили, що причина надання – облік наявних загроз із боку Росії.

«Намагаючись допомогти нашим українським партнерам, уряд США передає уряду України захисне спорядження та запаси, які можуть бути розгорнуті у разі застосування Росією хімічної та бактеріологічної зброї проти України», – пояснила Псакі.

Крім того, вона додала, що захист буде надано разом з іншими матеріалами та технікою.

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