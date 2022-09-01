Соцмережі залишаються головним джерелом новин для українців

18:13 18 серпня Київ, Україна

59% українців в умовах війни дізнаються новини із соціальних мереж. І хоча телебачення зберігає значну популярність, але не домінує, як це було до 24 лютого.



Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.



59% респондентів у ТОП-2 джерела відносять соціальні мережі (а всього за останні 7 днів отримували інформацію з них 69%).





Проте телемарафон "Єдині новини" відносять до ТОП-2 джерел 43% (загалом його дивилися 57%).

В основному громадяни віддають перевагу онлайн-каналам інформації. Дослідження показало, що серед соціальних мереж є трійка лідерів – це Telegram, YouTube та Facebook.



Зокрема, аналіз сумарного часу споживання новин у соціальних мережах (якщо брати його за 100%) показав, що 41% припадає на Telegram, 37% – на YouTube, 12% – на Facebook, 6% – на Viber та 3% – на всі інші мережі.

"Фактично ми є свідками кардинальної трансформації медіаландшафту, де замість кількох потужних телевізійних каналів зросли сотні онлайн-джерел, кожне з яких не може похвалитися великою часткою ринку", - зазначають у КМІС.

За результатами дослідження, 48% витраченого на новини часу припадають на соціальні мережі, на телебачення – 34% (ще 11% – на сайти новин).



Серед тих, хто отримує інформацію з інтернету, 62% віддають перевагу коротким відео та 61% – коротким інформаційним повідомленням.



Цікаво, що соціальні мережі більше відносять до ТОП-2 своїх джерел інформації українці 18-29 років (87%).



У той самий час громадяни віком від 60 років користуються соціальними мережами рідше (34%). Водночас дізнаються інформацію з "Єдиних новин" (61%).



Дослідження складалося з двох частин: методом щоденного опитування (100 респондентів) та телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера.