Соцопитування: за Зеленського знову готові проголосувати майже чверть українців

11:24 26 березень Київ, Україна

Чверть опитаних українців на посаді президента України бачать Володимира Зеленського, друге місце в рейтингу займає Петро Порошенко.

Про це свідчать дані соціологічного опитування Соціологічної групи "Рейтинг".



Президентський рейтинг очолює В.Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом, то його підтримали б 24,7% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.







За П.Порошенка проголосували б 13,9%, Ю.Бойка - 12,6%, Ю.Тимошенко - 11,8%. І.Смєшка підтримують 7,7%, В.Гройсмана - 5,2%, Д.Разумкова - 3,8%, О.Ляшка - 3,7%, Є. Мураєва - 3,7%, А.Гриценка - 3,3%, А.Яценюка - 2,8%, О.Тягнибока - 1,6%, К.Рудик - 0,5%.



Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 23-24 березня 2021.