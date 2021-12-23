Соцопитування: українці стали менше довіряти держлікарням

15:01 15 квітень Київ, Україна

Останні пів року українці почали рідше звертатися зі скаргами на здоров'я в державні лікарні.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг, опубліковані в четвер, 15 квітня.



Найчастіше від лікування в державних медичних установах відмовлялася молодь у віці 18-29 років.



Пацієнти, які зверталися за допомогою до державних лікарень, так оцінили якість отриманих послуг:

43% - добре або відмінно;

33% - задовільно;

23% - погано чи жахливо.

Найбільше незадоволені роботою держлікарень були люди старше 60 років, жителі міст і люди з меншим доходом. Чоловіків частіше не задовольняли послуги державних установ, ніж жінок.



В цілому 46% респондентів високо оцінюють рівень професіоналізму і компетентності лікарів в Україні, тоді як 42% респондентів мають протилежну думку.



Крім того, з липня 2020 зросла кількість тих, хто високо оцінює компетентність українських медиків.



Головною причиною зростання захворюваності на COVID-19 в березні цього року вважають:

недотримання карантину громадянами (46%);

сезонне зростання застудних захворювань (32%);

неефективні дії влади (28%);

виникнення нових форм коронавірусу (17%).

В опитуванні брали участь 2000 респондентів віком від 18 років з усіх областей країни, крім анексованого Криму і ОРДЛО. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2,2%.