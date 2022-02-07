Соцопитування: українці схвалюють введення страхової медицини

13:06 17 травень Київ, Україна

Захист медичних працівників, які постраждали в результаті пандемії, підтримують 94% українців, а страхову медицину - 75%.



Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 4-8 травня 2021 року.



"Три чверті опитаних (75%) підтримують введення в Україні страхової медицини. Лише 17% виступають проти цього", - йдеться в звіті "Рейтингу".



Результати опитування також показали, що першочерговим напрямком роботи влади в медичній сфері має бути забезпечення безкоштовними ліками хворих на тяжкі захворювання (54%). Серед інших пріоритетів опитані відзначили закупівлю нового медичного обладнання для лікарень (29%), виправлення недоліків медичної реформи, що проводиться (25%).



Підвищення кваліфікації лікарів та підвищення зарплат медикам зазначив кожен п'ятий опитаний (21%). Дещо менша кількість опитаних згадували про ремонт приміщень лікарень (14%), поліпшення рівня підготовки медиків у ВНЗ (13%) і про введення офіційних оплат за медичні послуги (7%).



Переважна більшість опитаних підтримують державні програми з підтримки, захисту лікарів, які постраждали від коронавірусу (94%) і післяковідну реабілітацію незахищених верств населення (87%).



Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.



Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.