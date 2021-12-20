Соцопитування Рейтингу: українці довіряють Зеленському та підтримують локдаун

16:47 01 квітень Київ, Україна

Більшість українців довіряють Зеленському та Кличку, а також вірять в ефективність жорстких карантинних обмежень.



Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 26-28 березня.



За даними опитування, президенту Зеленському довіряють 46%, а лідеру партії УДАР Кличку - 33% опитаних українців.



Володимиру Гройсману довіряють 32, Дмитру Разумкову - 31, Юлії Тимошенко - 29, Петру Порошенку - 23, Юрію Бойку - 23, Арсенію Яценюку - 22, Арсену Авакову - 22, Денису Шмигалю - 16, Віктору Медведчуку - 15%.



У дослідженні говориться, що 63% підтримують введення "жорсткого" карантину, якщо захворюваність на коронавірус буде істотно зростати. 61% очікують, що поширення вірусу зменшиться в результаті введення "жорсткого" карантину. Найбільше карантин підтримують респонденти старшого віку, жінки, а також ті, хто стежить за новинами про Covid-19.



84% вважають, що в Україні в першу чергу не вистачає порядку, навіть якщо це обмежить деякі свободи. Тільки 11% відповіли, що країні не вистачає свободи, навіть якщо це зменшить порядок. Запит на порядок зараз знаходиться на найвищому рівні з 2017 року.



Дослідження проведене 26-28 березня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера.



Соціологи опитали 2500 респондентів старше 18 років по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2%.