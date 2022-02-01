Соцопитування Рейтингу: лідирують СН, ЄС, ОПЗЖ і Батьківщина

12:42 12 травень Київ, Україна





Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою У разі проведення в Україні парламентських виборів, 5%-ний бар'єр пройшли б СН, ЄС, ОПЗЖ, Батьківщина.Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 23-27 квітня 2021 року.

"У парламентському рейтингу лідирує партія "Слуга народу" (22,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати). За партію "Європейська солідарність" - 14,4%, партію "Опозиційна платформа - За життя" - 13,7%, партію "Батьківщина" - 12,2%. Рейтинг інших партій значно нижчий. Так, Радикальну партію підтримують 3,7% опитаних, партію Шарія - 3,6%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 3,5%, ВО "Свобода" - 3,4%, партію "Сила і честь" - 3,2%, партію "За майбутнє" - 3,0%. Рейтинг інших політичних сил нижче 3%", - говориться в дослідженні.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 23-27 квітня 2021.