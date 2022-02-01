Соцопитування Рейтингу: лідирують СН, ЄС, ОПЗЖ і Батьківщина

У разі проведення в Україні парламентських виборів, 5%-ний бар'єр пройшли б СН, ЄС, ОПЗЖ, Батьківщина.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 23-27 квітня 2021 року.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 23-27 квітня 2021 року.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 23-27 квітня 2021.
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