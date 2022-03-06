Соцопитування: половина опитаних вважають, що президент не виконав своїх передвиборчих обіцянок

12:44 09 червень Київ, Україна

29,5% українців переклали відповідальність за події, що відбуваються в країні, з президента на Кабінет Міністрів.



Про це свідчать дані опитування Центру SOCIS.



За даними дослідження, 61,2% громадян вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 21,1% - в правильному.



54,2% громадян заявили, що за останні два роки їхнє матеріальне становище погіршилося, 35,3% - не змінилося, 9,1% - покращилося.



Разом з тим, 29,5% громадян вважають, що основну відповідальність за соціально-економічну ситуацію в країні несе Кабмін, 29,2% - президент, 21,3% - Верховна Рада.



50,1% громадян вважають, що за два роки президент Володимир Зеленський не виконав більшість своїх передвиборчих обіцянок, 33,2% - вважають, що Зеленський виконав лише деякі свої передвиборчі обіцянки, 9,6% - вважають, що більшість передвиборчих обіцянок Зеленського виконані або в процесі виконання.



Крім того, 66,5% громадян вважають, що виконання передвиборчої обіцянки президента Володимира Зеленського "Кінець епохи бідності" повністю провалено, 25,3% - вважають, що воно виконане частково, 1,2% - вважають, що воно повністю виконано.



Відповідаючи на питання: "Як би ви оцінили в цілому нинішню владу президента В.Зеленського?", Респонденти відповіли так:



- компетентна - 12,9%;



- популістська - 15%;



- непрофесійна, дилетантська - 55,3%;



- відмова від відповіді/не знаю - 16,9%.



Дослідження проводилося 28 травня - 3 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто/село) і поділу на області. Опитування не проводилося в АР Крим і на непідконтрольній українській владі частині Донецької і Луганської областей. Всього було опитано 2 000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю Саті (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%. Середня тривалість одного інтерв'ю склала 9 хвилин.