Соцопитування показало: майже 50% українців змушені відмовитися від відпустки через нестачу грошей

Соціальне опитування в Україні показало, що далеко не всі українці можуть собі дозволити відпустку. Причина - недостатня кількість фінансів. Понад 1 000 респондентів відповіли на соцопитування в смартфоні. Аудиторією опитування стали українці від 18 до 60 років, що живуть у великих містах.

Всього 51,5% українців збираються відпочити влітку. В основному такий варіант обрали саме представники молоді. Але 52,3% з жителів нашої країни, хто не зможе відпочити, вибрали головною причиною фінансові труднощі. А ось ті, хто збирається у відпустку, готовий витратити не більше десяти тисяч.

Дослідження показує, що 30% українців впевнені, що проведуть літо вдома.

А ті, хто не поїде у відпустку цього літа, виділяє наступні причини, такі як відсутність грошей, планування робочих вихідних на осінь, небажання, але необхідність вчитися або працювати, страх втратити роботу, суворість на робочому місці, страх через пандемію коронавірусу (COVID- 19) і відсутність впевненості у відкритті кордонів певних країн.

Також люди не хочуть або не можуть вакцинуватися від вірусу, або ж витрачати гроші на ПЛР-тест.

В основному люди залишаться відпочивати в Україні, і тільки 18,3% опитаних хочуть виїхати за кордон.