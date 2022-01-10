Соцопитування: чому українці відмовляються вакцинуватися

07:11 04 травень Київ, Україна

Понад 52% українців, які взяли участь в опитуванні, висловили небажання вакцинуватися. Пояснили вони свою позицію тим, що вважають завезені в Україну вакцини недостатньо ефективними.

Про це свідчать результати опитування, опубліковані Київським міжнародним інститутом соціології в понеділок, 3 травня.



Згідно з дослідженням, в квітні поточного року 52,2% учасників опитування виступили проти COVID-вакцинації, що, однак, на 8,5% менше, ніж в березні (60,7%).



При цьому 39,5% респондентів вважають, що вакцини від коронавірусу недостатньо перевірені, 33% - не вірять в ефективність прищепних препаратів, закуплених Україною, 19,9% - побоюються, що наслідки після вакцинації можуть бути гірше, ніж після коронавірусної хвороби.



Ще 17,1% опитаних заявили, що не довіряють вакцинації взагалі, а 15,5% осіб щеплення протипоказані.



Опитування проводилося з 13 по 15 квітня 2021 року по всій Україні (крім Криму та непідконтрольних Києву населених пунктів Донбасу) методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. У дослідженні взяли участь 2001 особа.