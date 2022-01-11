Соцопитування: кожен п'ятий українець має намір йти до церкви на Великдень

Велика частина українців - 92% збираються святкувати Великдень, однак багато з них мають намір утриматися від походу до церкви через карантинні приписи.
Про це свідчать дані опитування КМІС у четвер, 29 квітня.
Серед усього дорослого населення України кожен п'ятий (19%) планує йти до церкви на Великдень, а 9% - взяти участь у всеношній службі.
У той самий час більшість українців не планують йти до церкви на Великдень. Готувати вдома великодні страви планують 69% респондентів, молитися в сімейному колі - 5%, приймати гостей-родичів вдома - 19%.
Також серед опитаних:
Серед усього дорослого населення України кожен п'ятий (19%) планує йти до церкви на Великдень, а 9% - взяти участь у всеношній службі.
У той самий час більшість українців не планують йти до церкви на Великдень. Готувати вдома великодні страви планують 69% респондентів, молитися в сімейному колі - 5%, приймати гостей-родичів вдома - 19%.
Також серед опитаних:
- Поїдуть на кладовище - 11%
- Поїдуть в гості в межах свого міста - 8%
- Поїдуть в гості за межі свого міста - 5%.
КМІС провів опитування 13-15 квітня 2021 року серед 2001 респондента по всій Україні, за винятком Криму і Донбасу. Опитування проведене методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.
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