Соцопитування: чверть українців, при можливості, покинули б Україну

16:04 28 квітень Київ, Україна

Майже чверть українців, при можливості, покинули б Україну і переїхали на постійне місце проживання в іншу країну.

Про це свідчать дані, отримані соціологічною компанією Liberty Report.



Показник охочих виїхати з України серед чоловіків та жінок майже ідентичний: 24% і 22% відповідно. Якщо говорити про географічний розподіл респондентів, які хочуть змінити країну проживання, то тут також все майже однаково: 21% на заході, 24% на півдні, 23% на сході і 23% в центральній Україні.



Відзначається, що у віці 18-29 років - це 30% опитаних, у віковій категорії 30-44 років - 29%, 45-59 років - 28%, а ось осіб у віці 60+ лише 8%. Швидше за все, це пов'язано з можливістю знайти роботу і звикнути до нових умов існування, що з віком зробити складніше.



Крім дорослого населення були опитані також підлітки у віці 14-17 років з усієї України. З них 35%, що на 12 процентних пунктів більше, охочих виїхати з України, ніж серед дорослих. Серед опитаних підлітків позитивно відповіли 38% юнаків і 31% дівчат.



Також варто звернути увагу на географічний розподіл. На заході України, де історично більше людей їдуть на заробітки і на постійне місце проживання за кордон, тільки 20% підлітків відповіли, що також хочуть змінити країну. У центрі цей показник становить 32%, на півдні - 41%, а ось на сході він є найбільшим - 50%. Соціологи вважають, що такий результат на сході країни має кілька причин. По-перше, звичайно, це перебування поблизу військового конфлікту, що викликає страх і тривогу. По-друге, на сході менше людей мали досвід роботи за кордоном, тому підлітки мають меншу кількість інформації про труднощі такого вибору.



Дослідження було проведене соціологічною компанією Liberty Report із застосуванням підходу "MIXED-MODE": опитування онлайн і телефоном в пропорції 70:30. Максимальна похибка не перевищує 2,58%.



Дослідження, результати якого представляють думку молоді - українців 14-17 років, за статтю, регіоном і типом проживання здійснювалося із застосуванням підходу "MIXED-MODE": опитування онлайн і телефоном в пропорції 70:30. Максимальна похибка не перевищує 6,9%.