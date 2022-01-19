Соціологи оприлюднили рейтинги рівня довіри до президента, уряду та парламенту

У другому півріччі 2020 року громадяни України найчастіше висловлювали довіру Збройним силам України (їм довіряють 65% опитаних), церкві (63%), волонтерським організаціям (63%), Державній службі з надзвичайних ситуацій (53%), добровільним батальйонам (53%), Державній прикордонній службі (52%), ЗМІ України (50%), Національній гвардії України (49%), громадським організаціям (47%). Всім іншим інститутам недовіра висловлюється частіше, ніж довіра.Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.Як відзначають соціологи, спостерігається тенденція зниження рівня довіри до органів влади. Так, якщо у грудні 2019 року недовіру до Кабінету міністрів висловлювали 51,5% респондентів, то в липні 2020 роки не довіряли 72%; Верховній раді - 54% і 75% відповідно, президенту - 31% і 49% відповідно."Та обставина, що лідером недовіри є державний апарат в цілому (йому та посадовцям не довіряють 78% респондентів), свідчить про високий рівень відчуження між структурами державної влади та суспільством, що зумовлює негативну оцінку громадянами діяльності влади, за винятком тих структур, які забезпечують оборону держави та безпеку громадян", - йдеться у повідомленні.Високий рівень недовіри до судової системи в цілому (77,5%), Верховного суду (69%), місцевих судів (67,5%). Прокуратурі не довіряють 73% опитаних, Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) - 71%, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі - 70,5%, Антикорупційному суду - 70%, Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) - 70%.Серед правоохоронних структур не так часто висловлюється недовіра поліції та Службі безпеки України (хоча недовіра також переважає над довірою). Так, національній поліції не довіряють 58% опитаних (довіряють - 33%), патрульній поліції (54% і 35% відповідно), СБУ (56% і 31% відповідно).Політичним партіям не довіряють 71% респондентів, профспілкам - близько 50%.Опитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" і Центром Разумкова з 3 по 9 липня 2020 року в усіх регіонах України, за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2022 респонденти методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, в кінці червня 2020 року президентові Володимиру Зеленському не довіряло більше українців (50,9%), ніж довіряло (41%).Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, в липні 2020 року більшість українців негативно оцінює роботу керівників правоохоронних органів. Рейтинг недовіри очолив Арсен Аваков.