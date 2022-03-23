Соціально-психологічна підтримка дітей із внутрішньо переміщених сімей

06:49 23 березня Київ, Україна

У Хмельницькій області для дітей із внутрішньо переміщених сімей триває акція "Я – рятівник".



Надзвичайники спільно з педпрацівниками Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області провели цікаву бесіду про людей героїчної професії – рятувальників, про їхні будні та традиції рятувальної справи. Під час активних ігор та естафет діти повторили правила пожежної безпеки, дізналися природу вогню та способи боротьби з ним.



Особливу увагу організатори приділили правилам поводження з підозрілими та вибухонебезпечними предметами, такими як міни-пастки. У невимушеній обстановці діти активно отримали нові корисні для життя знання, спілкувалися, грали, проходили цікаві квести, складали пазли та малювали.



У свою чергу психологи ДСНС у невимушеній атмосфері допомагали дітям переселенців упоратися з пережитими жахами війни. В очах малюків знову засяяв вогник радості та безтурботності.