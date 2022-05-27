Собор УПЦ ухвалив рішення про повну незалежність від РПЦ

21:08 27 травня Київ, Україна





Собор УПЦ ухвалив рішення про повну самостійність та незалежність української православної церкви. Також собор висловив незгоду з позицією патріарха Московського та всієї Русі Кирила щодо війни в Україні.

У постанові, яку сьогодні прийняв собор, йдеться про те, що церква засуджує війну Росії проти України і висловлює співчуття всім постраждалим.

"Висловлюємо незгоду з позицією патріарха московського та всієї Русі Кирила щодо війни в Україні. Собор прийняв відповідні доповнення та зміни до статуту про управління Української православної церкви, що свідчать про повну самостійність та незалежність УПЦ", – йдеться у постанові.

На початку травня російська православна церква опублікувала промову патріарха Кирила (Владимира Гундяєва), в якій він, звертаючись до папи римського Франциска, розповів про «підлітний час ракет» та розширення НАТО. Так, у РПЦ вирішили «спростувати» інтерв'ю Франциска італійському виданню Corriere della sera. В інтерв'ю італійській газеті папа римський розповів, що патріарх Кирило під час нещодавньої розмови з відеозв'язку протягом двадцяти хвилин читав папірець і наводив аргументи, що виправдовують війну росії проти України.



Глава помісної Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський та всієї України Єпіфаній закликав Вселенського патріарха (Константинопольського) та голів інших помісних автокефальних православних церков засудити за пропаганду війни та позбавити престолу патріарха Кирила.



Митрополит у своєму зверненні уточнив, що треба протистояти ідеології «російського світу», «фашистській, душогубській доктрині, загорнутій у блискучу фофуддю проповідей Кирила Гундяєва та його поплічників». Самого Гундяєва Єпіфаній назвав «одним із творців ідеології «російського світу», його пропагандистом та популяризатором».



Собор УПЦ проходив 27 травня у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі Феофанія у Києві під головуванням голови церкви митрополита Онуфрія.