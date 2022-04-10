Дотримання карантинних норм та законність проведення виборів контролюватимуть 10 тисяч поліціянтів

20:47 20 листопада Київ, Україна

Близько 10 тисяч поліціянтів під час другого туру місцевих виборів будуть покликані охороняти порядок на виборчих дільницях і стежити за дотриманням законності.

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України.



"Реагування на заяви і повідомлення, пов'язані з виборчим процесом, має залишатися оперативним. Основне завдання поліції - забезпечити безпеку громадян і проведення чесних виборів. Ми будемо пильно стежити за дотриманням законності в день голосування і в період встановлення результатів виборів", - сказав в п'ятницю заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.



Він наголосив на важливості дотримання карантинних заходів на всіх виборчих дільницях як працівниками поліції, так і громадянами. "Поліціянти будуть стежити за тим, щоб всі громадяни носили правильно одягнені засоби захисту. Спочатку будуть проводити профілактичну бесіду, а в разі ігнорування зауваження - складати адміністративні протоколи за правопорушників", - підкреслив Фацевич.