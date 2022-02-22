Собака Банана стала сертифікованим психологом-терапевтом

19:27 26 травень Київ, Україна

На Донеччині собака по кличці Банана стала сертифікованим психологом-терапевтом. Для отримання кваліфікації тварина зі своїм господарем пройшли спеціальне навчання і тестування.

Про це в середу, 26 травня, повідомила пресслужба МВС.



Відзначається, що кінологічна пара успішно пройшла навчання і тестування відповідно до міжнародних стандартів за програмою підготовки терапевтичних собак.

"Навчання тривало з березня по квітень 2021 і склало 40 годин теоретичних і 8 годин практичних занять. У цей період проходили тестування, вчилися слухняності і брали участь в практичних терапевтичних сесіях", - заявили в МВС.

Собака-психолог 20 травня успішно склала підсумковий іспит, який проходив в Центральному районному центрі соціальної реабілітації дітей з інвалідністю.