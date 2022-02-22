Собака Банана стала сертифікованим психологом-терапевтом

На Донеччині собака по кличці Банана стала сертифікованим психологом-терапевтом. Для отримання кваліфікації тварина зі своїм господарем пройшли спеціальне навчання і тестування.
Про це в середу, 26 травня, повідомила пресслужба МВС.
Відзначається, що кінологічна пара успішно пройшла навчання і тестування відповідно до міжнародних стандартів за програмою підготовки терапевтичних собак.
Відзначається, що кінологічна пара успішно пройшла навчання і тестування відповідно до міжнародних стандартів за програмою підготовки терапевтичних собак.
Собака-психолог 20 травня успішно склала підсумковий іспит, який проходив в Центральному районному центрі соціальної реабілітації дітей з інвалідністю.
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