З боку українсько-білоруського кордону лунають вибухи

06:59 17 березня Київ, Україна

У прикордонних з Україною містах Білорусі чути вибухи.



Про це пишуть користувачі соцмереж.



Читачі з Барановичів повідомляють про два вибухи в районі Південного та задимлення в районі авіазаводу чи аеродрому.



"Хто є з Парахонського чи поруч? Кажуть, два вибухи і вертоліт літає".



"У Століні відчули ударну хвилю, тому народ вийшов на вулицю або вилізли у вікна. І літак пішов у бік Лунінці-Барановичі".



"У Ганцевичах чути було... 2 рази.. О 23-й з хвостиком... З проміжком у кілька хвилин... І в Лунінці чути було..."



"У Ляховичах також мені повідомляє друг, був відчутний вибух. Дослівно: "Щойно у нас у Ляховичах бахнуло, можливо, літак пройшов бар'єр. Відразу сигналізація спрацювала в машинах. Жах. Вікна здригнулися".