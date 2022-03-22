Зі столичних Броварів евакуйовано 4370 місцевих жителів. Фото

Поліція Київщини продовжує евакуацію населення із окупованих територій Броварського району.
Про це повідомляє Національна поліція України.
21 березня правоохоронці спільно з органами місцевого самоврядування, рятувальниками та Червоним Хрестом вивезли громадян у безпечніші райони.
Так, із селища Велика Димерка вдалося врятувати понад 4370 місцевих жителів, з яких 1873 діти.
Понад 40 автобусів та близько 640 приватних автомобілів вивезли мирне населення з блокади.
21 березня правоохоронці спільно з органами місцевого самоврядування, рятувальниками та Червоним Хрестом вивезли громадян у безпечніші райони.
Так, із селища Велика Димерка вдалося врятувати понад 4370 місцевих жителів, з яких 1873 діти.
Понад 40 автобусів та близько 640 приватних автомобілів вивезли мирне населення з блокади.
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