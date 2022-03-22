Зі столичних Броварів евакуйовано 4370 місцевих жителів. Фото

12:14 22 березня Київ, Україна

Поліція Київщини продовжує евакуацію населення із окупованих територій Броварського району.
 
Про це повідомляє Національна поліція України.

21 березня правоохоронці спільно з органами місцевого самоврядування, рятувальниками та Червоним Хрестом вивезли громадян у безпечніші райони.

Так, із селища Велика Димерка вдалося врятувати понад 4370 місцевих жителів, з яких 1873 діти.

Понад 40 автобусів та близько 640 приватних автомобілів вивезли мирне населення з блокади.

 
Фото: Со столичных Броваров эвакуировано 4370 местных жителей
Фото: Со столичных Броваров эвакуировано 4370 местных жителей 01