Зі столичних Броварів евакуйовано 4370 місцевих жителів. Фото

12:14 22 березня Київ, Україна

Поліція Київщини продовжує евакуацію населення із окупованих територій Броварського району.

Про це повідомляє Національна поліція України.



21 березня правоохоронці спільно з органами місцевого самоврядування, рятувальниками та Червоним Хрестом вивезли громадян у безпечніші райони.



Так, із селища Велика Димерка вдалося врятувати понад 4370 місцевих жителів, з яких 1873 діти.



Понад 40 автобусів та близько 640 приватних автомобілів вивезли мирне населення з блокади.



