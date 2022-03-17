Знову бабине літо: 22 і 23 жовтня погода порадує українців теплом

14:34 21 жовтня Київ, Україна

У четвер і п'ятницю в Україну повернеться бабине літо.

Синоптики прогнозують, що в останні два робочих дні тижня погода порадує українців теплом, місцями температура повітря сягатиме +20°.

Щоправда, осіннє потепління буде недовгим, вже на вихідних знову стане холодніше.

По-осінньому холодними залишатимуться і ночі. Опадів 22-23 жовтня також не буде. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, на півдні країни вночі 7-12°, вдень 16-21°.