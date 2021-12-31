Знижено вартість е-Візи в Україну

17:24 19 серпень Київ, Україна

Уряд проявив лояльність до прибуваючих в Україні і транзитним туристам, рішенням Кабміну вартість візи для іноземних громадян знижена з 85 доларів до 20 доларів.



Крім того, на додаток до електронної візі для одноразового в'їзду вводиться е-Віза для дворазового в'їзду.



На заміну разової е-Візи вартістю 85 доларів вводиться:

разова е-Віза вартістю 20 доларів;

дворазова е-Віза вартістю 30 доларів.

Заявник може оформити е-Візу в звичайному або терміновому порядку. В останньому випадку її вартість подвоюється.

Терміни оформлення:



Терміни оформлення е-Віз скоротилися - на заміну чинного терміну до 9 робочих днів вводиться термінове оформлення (1 робочий день) і звичайна процедура (3 робочих дні).



У пояснювальній записці до проекту йдеться, що станом на сьогодні МЗС України здійснює оформлення разових е-Віз за тарифною ставкою 85 доларів громадянам 48 держав.