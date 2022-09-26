«Знеси мене повністю»: у Києві запустили флешмоб за демонтаж пам'яток російським діячам

«Його постать чітко підпадає під закон про декомунізацію, і ще з 2016 року Український інститут національної пам'яті закликає прибрати монумент із серця столиці. Коротка біографія: член РКП(б) з 1918 року, командир бригади, потім дивізії у лавах Червоної армії, у 1918-1919 роках командує військами більшовиків у боях проти Армії УНР. 1919 року призначений окупаційним більшовицьким режимом комендантом Києва», – написав активіст.