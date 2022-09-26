«Знеси мене повністю»: у Києві запустили флешмоб за демонтаж пам'яток російським діячам
12:00 26 вересня Київ, Україна
У Києві запустили флешмоб
«Знеси мене повністю», у рамках якого закликають демонтувати пам'ятники російським діячам, повідомив один із ініціаторів флешмобу Олег Слабоспицький.
На пам'ятнику Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка написали «Кат», «Вбивця», «Воював проти УНР», «Демонтуй мене нарешті».
«Його постать чітко підпадає під закон про декомунізацію, і ще з 2016 року Український інститут національної пам'яті закликає прибрати монумент із серця столиці. Коротка біографія: член РКП(б) з 1918 року, командир бригади, потім дивізії у лавах Червоної армії, у 1918-1919 роках командує військами більшовиків у боях проти Армії УНР. 1919 року призначений окупаційним більшовицьким режимом комендантом Києва», – написав активіст.
На пам'ятнику Олександру Пушкіну на проспекті Перемоги «Знеси мене» та «Демонтуй мене».
«Пушкін є символом російського імперіалізму, уособленням «великої могутньої російської мови», маркером російського світу та ідентичності. У своїх творах Пушкін заперечував навіть можливість української державності та відверто пропагував українофобію, ненависть до українців та поляків», – зазначив Слабоспицький.
За його даними, у Києві досі залишаються 10 пам'ятних знаків на честь Пушкіна. Переглянути список всіх пам'ятників та пам'ятних знаків на честь російських діячів у Києві можна тут
. Їх понад 200 осіб.
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