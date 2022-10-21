РНБО ввела санкції проти українських артистів

11:25 21 жовтня Київ, Україна

Під санкції потрапили 3600 фізичних та юридичних осіб, яким, серед іншого, заблокували активи.



Указ набув чинності 19 жовтня. У ньому вказані прізвища виконавиць та ведучої. Серед зірок - Регіна Тодоренко, Ані Лорак, Таїсія Повалій та Ганна Седокова. Крім того, у списку є колишня українська ведуча Сніжана Єгорова, яка відверто підтримувала путіна.



Усі ці артисти не засудили російську війну проти України.

Санкції РНБО також торкнулися російської ведучої Тіни Канделакі, співаків та артистів Олега Газманова, Тіматі, Миколи Баскова, Стаса Михайлова, Надії Бабкіної, Стаса Костюшкіна, Юлії Чичеріної, акторів Івана Охлобистіна, Михайла Боярського та Сергія Безрукова, Михайла Порєченкова та інших.



Загалом у списку понад 3600 фізичних та юридичних осіб, яким заблокували активи, обмежили торгові операції, заборонили виведення капіталу та позбавили державних нагород.



Ведуча Катя Осадча, яка на початку повномасштабного російського вторгнення закликала зірок, що живуть у росії, не замовчувати про геноцид, зізналася, що відгукнулася лише одеситка Регіна Тодоренко.