РНБО попереджає про новий вид інформаційної загрози з боку окупантів

17:22 15 березня Київ, Україна

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України попереджає про новий вид інфозагроз на інформаційному фронті під час війни в Україні.



Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.



У соцмережах активізувалися користувачі-боти та "живі" акаунти, які розсилають у чатах повідомлення з однаковим змістом або схожою кінцевою метою.

"Вони пишуть у чатах "тільки обстріляних міст". Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями», – звертають увагу у Центрі протидії дезінформації.

Їхня мета – дізнатися ступінь поразки від бомбардування у конкретному населеному пункті. Відповіді питання можуть коригувати ворожі наступи.



Відтак, користувачі соцмереж несвідомо можуть поставити під загрозу життя українських військових та громадянських.



Громадян просять у жодному разі не повідомляти нікому точне місце влучення снаряда і тим більше не робити цього на загальний огляд у соцмережах. Крім того, РНБО закликає не викладати відео моменту удару.