РНБО попереджає про новий вид інформаційної загрози з боку окупантів

17:22 15 березня Київ, Україна

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України попереджає про новий вид інфозагроз на інформаційному фронті під час війни в Україні.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

У соцмережах активізувалися користувачі-боти та "живі" акаунти, які розсилають у чатах повідомлення з однаковим змістом або схожою кінцевою метою.
"Вони пишуть у чатах "тільки обстріляних міст". Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями», – звертають увагу у Центрі протидії дезінформації.
Їхня мета – дізнатися ступінь поразки від бомбардування у конкретному населеному пункті. Відповіді питання можуть коригувати ворожі наступи.

Відтак, користувачі соцмереж несвідомо можуть поставити під загрозу життя українських військових та громадянських.

Громадян просять у жодному разі не повідомляти нікому точне місце влучення снаряда і тим більше не робити цього на загальний огляд у соцмережах. Крім того, РНБО закликає не викладати відео моменту удару.
"Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок та власників багатотисячних телеграм-каналів!" - Центр протидії дезінформації