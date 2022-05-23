РНБО доручила провести аудит архітектурних пам'яток

Рішенням Ради нацбезпеки, по всій Україні буде проведено аудит архітектурних пам'яток, а також відновлена зруйнована садиба Барбана в Києві.

Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров на брифінгу.

"З огляду на те, що сталося з садибою Барбана, Рада нацбезпеки і оборони ухвалила кілька рішень. По-перше, дати оцінку руйнування садиби Барбана. Якщо там є якийсь кримінальний елемент, то відповідно почати розслідування. По-друге, відновити зруйнований пам'ятник. І це рішення Ради нацбезпеки і оборони, яке стосуються різних рівнів: і поліції, і КМДА, і уряду, і місцевих рад по інших регіонах. Підготувати аудит всіх архітектурних цінностей по всій території України", - розповів він.