РНБО може накласти санкції щодо телеканалу "Наш"

11:13 27 січень Київ, Україна

На телеканал «Наш», підконтрольний проросійському політику Євгену Мураєву, найближчим часом буде накладено санкції Радою національної безпеки та оборони України (РНБО).

Цю інформацію оприлюднили одразу кілька джерел у СБУ та РНБО.



Служба безпеки України готує відповідні документи, які будуть передані на розгляд РНБО. За даними спецслужби, вищезгаданий мовник веде системну проросійську пропаганду.



Слід нагадати, що у лютому 2021 року за рішенням РНБО на нардепа від ОПЗЖ, проросійського політика Віктора Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів відбулося на підставі дій правоохоронних органів.



Згодом власник телеканалу «Наш» Євген Мураєв висловив задоволення тим, що більшість аудиторії заблокованих телеканалів перейшли на його мовник.