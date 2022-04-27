Смерть дитини у фонтані: в Дніпрі мають намір штрафувати за купання у фонтанах

У Дніпрі, після смертельного травмування малолітньої дитини в фонтані, почалися перевірки. Прокуратура міста досліджує місцеві фонтани на предмет їхньої безпеки.
Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.
Відзначається, що через трагедію міська влада хоче заборонити гратися в фонтанах.
Тим часом директор комунального підприємства Дніпровської міськради Олексій Прохоров заявив, що фонтани в принципі є об'єктами підвищеної небезпеки, і купатися в них небезпечно, повідомляє Днепр.Оперативный.
"У нас є один фонтан в місті, в тому ж сквері Прибережний, який спеціально сконструйований для того, щоб в ньому купалися діти. Там поверхня неслизька, абсолютно безпечна будова, діти там можуть цілком спокійно купатися", - повідомив він.
Чиновник додав, що на найближчій сесії міськрада Дніпра може проголосувати за введення великих штрафів за купання у фонтанах, а також встановлення попереджувальних табличок біля них.
Відзначається, що через трагедію міська влада хоче заборонити гратися в фонтанах.
Тим часом директор комунального підприємства Дніпровської міськради Олексій Прохоров заявив, що фонтани в принципі є об'єктами підвищеної небезпеки, і купатися в них небезпечно, повідомляє Днепр.Оперативный.
"У нас є один фонтан в місті, в тому ж сквері Прибережний, який спеціально сконструйований для того, щоб в ньому купалися діти. Там поверхня неслизька, абсолютно безпечна будова, діти там можуть цілком спокійно купатися", - повідомив він.
Чиновник додав, що на найближчій сесії міськрада Дніпра може проголосувати за введення великих штрафів за купання у фонтанах, а також встановлення попереджувальних табличок біля них.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі