Смерть мобілізованого на Одещині: Омбудсмен взяв справу під контроль

12:19 08 серпня Київ, Україна

Про це повідомили в Офісі Омбудсмена. Зокрема, Лубінець надіслав листи до державних структур для отримання необхідної інформації. За його словами, досудове слідство має встановити законність призову на військову службу з урахуванням стану здоров'я потерпілого та своєчасність надання чоловікові кваліфікованої медичної допомоги після нападу епілепсії. Дмитро Лубінець прокоментував смерть мобілізованого українця на Одещині, який помер після прибуття у військову частину. Омбудсмен взяв справу під особистий контроль.

"У разі виявлення порушень відповідно до законодавства – винні мають бути покарані. Адже безкарність призводить до нових правопорушень", - наголосив омбудсмен.

Раніше про смерть чоловіка повідомили місцеві пабліки. Відомо, що військові мобілізували людину з інвалідністю з дитинства. Пізніше у військовій частині у нього відбувся напад епілепсії, і він помер. Чоловікові було 29 років. У територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки у смт Ширяєве Одеської області коментувати обставини смерті місцевого жителя після мобілізації відмовилися.