Смерть мобілізованого на Одещині: Омбудсмен взяв справу під контроль

Дмитро Лубінець прокоментував смерть мобілізованого українця на Одещині, який помер після прибуття у військову частину. Омбудсмен взяв справу під особистий контроль.
Про це повідомили в Офісі Омбудсмена.
Зокрема, Лубінець надіслав листи до державних структур для отримання необхідної інформації.
За його словами, досудове слідство має встановити законність призову на військову службу з урахуванням стану здоров'я потерпілого та своєчасність надання чоловікові кваліфікованої медичної допомоги після нападу епілепсії.
Раніше про смерть чоловіка повідомили місцеві пабліки. Відомо, що військові мобілізували людину з інвалідністю з дитинства. Пізніше у військовій частині у нього відбувся напад епілепсії, і він помер. Чоловікові було 29 років. У територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки у смт Ширяєве Одеської області коментувати обставини смерті місцевого жителя після мобілізації відмовилися.
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