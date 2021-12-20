Служба порятунку відкрила пункти обігріву на карпатських перевалах

13:27 04 грудень Київ, Україна

Рясні снігопади, сходження лавин та нічні морози сильно ускладнили проїзд гірськими дорогами Карпат, особливо важка ситуація склалася на гірських перевалах Прикарпаття. Для надання необхідної допомоги підрозділи ДСНС розгорнули на особливо небезпечних ділянках мобільні пункти обігріву.

Пункти обігріву облаштували на Яблуницькому перевалі Надвірнянського району, Буковецькому перевалі Косівського району, Кривопільському перевалі Верховинського району, Вишківському перевалі Калуського району.

Пункти обігріву мають у своєму розпорядженні також автомобільну техніку підвищеної прохідності - повнопривідні автомобілі Урал, ГАЗ-66 та ЗІЛ-131, щоб надати допомогу водіям у разі потреби.

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті на смерть замерз бездомний чоловік.

Рятувальники попередили про обмежену видимість у Карпатах.