Служба допомоги особам, які постраждали від насильства, з'явилася в Оболонському районі Києва

В Оболонському районі Києва, що на вулиці Попова, 1, відкрили центр допомоги постраждалим від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.
Про це повідомила заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.
Яку допомогу надають у центрі:
Про це повідомила заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.
Яку допомогу надають у центрі:
- консультації та психологічна допомога;
- залучення спеціалістів інших служб підтримки;
- надання постраждалій людині інформації про її права;
- проведення оцінки потреб постраждалого;
- екстрена психологічна допомога;
- юридична допомога.
Також можна зв'язатися із працівниками центру за телефоном: 0976807721.
У Києві вже працюють два муніципальні притулки для жінок та дітей та дві кризові кімнати для постраждалих від домашнього насильства. Крім того, планують відкрити Барнахаус – центр для дітей, які постраждали від насильства або стали його свідками.
Постраждалі від домашнього насильства у столиці можуть звертатися на гарячу лінію за номером 1500 зі стаціонарного або 044 272 15 00 з мобільного.
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