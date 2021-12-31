Служба допомоги особам, які постраждали від насильства, з'явилася в Оболонському районі Києва

12:28 31 грудень Київ, Україна

В Оболонському районі Києва, що на вулиці Попова, 1, відкрили центр допомоги постраждалим від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.



Про це повідомила заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.



Яку допомогу надають у центрі:

консультації та психологічна допомога;

залучення спеціалістів інших служб підтримки;

надання постраждалій людині інформації про її права;

проведення оцінки потреб постраждалого;

екстрена психологічна допомога;

юридична допомога.

Також можна зв'язатися із працівниками центру за телефоном: 0976807721.

У Києві вже працюють два муніципальні притулки для жінок та дітей та дві кризові кімнати для постраждалих від домашнього насильства. Крім того, планують відкрити Барнахаус – центр для дітей, які постраждали від насильства або стали його свідками.



Постраждалі від домашнього насильства у столиці можуть звертатися на гарячу лінію за номером 1500 зі стаціонарного або 044 272 15 00 з мобільного.