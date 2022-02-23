Чутки про подорожчання електроенергії - це фейк. Ціни залишаться незмінними

10:23 30 вересень Київ, Україна

У Міністерстві енергетики України запевнили, що тарифи на електроенергію для побутових споживачів залишаться незмінними до кінця року.



Там додали, що інформація про збільшення ціни, яку поширюють деякі ЗМІ - неправдива. Зараз діють тарифи, які встановила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.



Ціна на електроенергію для побутових споживачів на перші 100 кіловатів становить 90 копійок, а понад цю норму - 1 гривню 68 копійок.





