Чутки про подорожчання електроенергії - це фейк. Ціни залишаться незмінними

У Міністерстві енергетики України запевнили, що тарифи на електроенергію для побутових споживачів залишаться незмінними до кінця року.
Там додали, що інформація про збільшення ціни, яку поширюють деякі ЗМІ - неправдива. Зараз діють тарифи, які встановила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Ціна на електроенергію для побутових споживачів на перші 100 кіловатів становить 90 копійок, а понад цю норму - 1 гривню 68 копійок.
Там додали, що інформація про збільшення ціни, яку поширюють деякі ЗМІ - неправдива. Зараз діють тарифи, які встановила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Ціна на електроенергію для побутових споживачів на перші 100 кіловатів становить 90 копійок, а понад цю норму - 1 гривню 68 копійок.
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