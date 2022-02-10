Наслідком підвищення мінімалки може стати скасування субсидії

Міністр фінансів Сергій Марченко висунув припущення про те, що через підвищення "мінімалки" до 6500 гривень багато хто зможе платити за комуналку без субсидій.
"Якщо порівнювати цифри субсидій цього року і наступного - то вони однакові. В цьому році скориговані цифри на субсидії - 37 млрд, в наступному - 36,6 млрд. Але є нюанс - ми суттєво збільшуємо мінімальну зарплату та інші соціальні показники, визначені категорії громадян зможуть самі оплачувати і не будуть субсидіантами", - зазначив міністр.
За його словами, є інші категорії субсидіантів, які більше потребують підтримки держави - вони будуть забезпечені повною мірою субсидією для оплати комунальних послуг.
У наступному році заплановано два етапи підвищення мінімальної зарплати - з січня і з липня - до 6000 і 6500 гривень. На це знадобиться 41 мільярд гривень.
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