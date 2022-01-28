Скрипка, Фагот та Чубай влаштували концерт в Альпах (відео)

Популярні українські виконавці Олег Скрипка, Тарас Чубай та Олег Михайлюта (Фагот) відпочивають на гірськолижному курорті Альпах. Там чоловіки на вершині гори вирішили заспівати.
Музиканти акапельно виконали пісню Володимира Івасюка «Я піду в далекі гори». Відповідне відео опублікував Ігор Захаренко у Facebook.
"Метри у французьких Альпах!", - підписав відео Захаренко.
На відео видно, як виконавці наполегливо співають у лижних костюмах на тлі гірських краєвидів.
Музиканти акапельно виконали пісню Володимира Івасюка «Я піду в далекі гори». Відповідне відео опублікував Ігор Захаренко у Facebook.
"Метри у французьких Альпах!", - підписав відео Захаренко.
На відео видно, як виконавці наполегливо співають у лижних костюмах на тлі гірських краєвидів.
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