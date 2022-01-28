Скрипка, Фагот та Чубай влаштували концерт в Альпах (відео)

13:03 28 січень Київ, Україна

Популярні українські виконавці Олег Скрипка , Тарас Чубай та Олег Михайлюта ( Фагот ) відпочивають на гірськолижному курорті Альпах . Там чоловіки на вершині гори вирішили заспівати .



Музиканти акапельно виконали пісню Володимира Івасюка « Я піду в далекі гори ». Відповідне відео опублікував Ігор Захаренко у Facebook .



" Метри у ф ранцузьких Альпах !", - підписав відео Захаренко .



На відео видно , як виконавці наполегливо співають у лижних костюмах на тлі гірських краєвидів .