Помер відомий українець Орест Бачмага

Орест Бачмага - відомий український художник, винахідник і кінолюбитель помер в лікарні, не виходячи з коми. За даними, в травні він потрапив в ДТП і знаходився під наглядом лікарів в критичному стані. На його лікування збиралися кошти силами рідних і близьких.

Орест Бачмага знімав свої фільми в 1970-80-х роках на піку популярності кіноаматорства. У минулому році Міський медіаархів Центру міської історії оцифрував 10 фільмів кіноаматора. Їх показували у Львові і на міжнародних подіях (Ars Electronica і DocuDays).

Орест Бачмага народився і проживав у Винниках, значну частину свого життя працював фотографом і художником експозицій у Львівській картинній галереї. Захопившись зйомкою фільмів, він сам розробив 8 мм кінокамеру, проте не завершив її за зміни формату кіноплівки на Super8. Також він змайстрував кілька модифікацій кінопроєкторів з усіма деталями, інкорпорованим аудіоблоком.

Фільм «Мої вихідні» - це автопортрет, знятий в 1987 році на 8-мм кінокамеру - подивіться і послухайте світ очима і вухами Ореста Бачмаги. Фільм «Пепе» - це наївна комедія з кінця 1970-х, до зйомок якої було залучено місцевих хлопців з Винників. Оригінальний фільм був німий, але в 2020 році музику до нього написали Регіна Железнякова (Regina Collage) і Павло Олефіренко (Pilikayu).