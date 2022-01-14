Помер відомий російський актор Борис Клюєв

Радянський і російський актор театру та кіно Борис Клюєв, відомий за роллю глави сімейства Миколи Петровича в серіалі "Вороніни", пішов з життя у віці 76 років. Про це у вівторок, 1 вересня, повідомила директор Державного академічного Малого театру Тамара Михайлова.
"Борис Клюєв помер, він був тяжко хворий. Прощання буде в Малому театрі, дати поки немає", - зазначила Михайлова.
Як повідомлялося, актор з травня 2018 року боровся з онкологічним захворюванням.
Борис Клюєв народився 13 липня 1944 року в Москві. З 1969 року був актором Державного академічного Малого театру Росії. Крім того, знявся в 120 фільмах.
Артист був членом Союзу кінематографістів РФ, членом правління Гільдії акторів кіно Росії. У 2002 році отримав звання Народного артиста РФ.
Так, найбільшу популярність Клюєву принесли ролі пенсіонера Миколи Петровича в комедійному телесеріалі "Вороніни" та митрополита Діонісія в історичному серіалі Годунов.
Життю та кар'єрі актора присвячений документальний фільм 2019 року "Єгипетська сила Бориса Клюєва".
"Борис Клюєв помер, він був тяжко хворий. Прощання буде в Малому театрі, дати поки немає", - зазначила Михайлова.
Як повідомлялося, актор з травня 2018 року боровся з онкологічним захворюванням.
Борис Клюєв народився 13 липня 1944 року в Москві. З 1969 року був актором Державного академічного Малого театру Росії. Крім того, знявся в 120 фільмах.
Артист був членом Союзу кінематографістів РФ, членом правління Гільдії акторів кіно Росії. У 2002 році отримав звання Народного артиста РФ.
Так, найбільшу популярність Клюєву принесли ролі пенсіонера Миколи Петровича в комедійному телесеріалі "Вороніни" та митрополита Діонісія в історичному серіалі Годунов.
Життю та кар'єрі актора присвячений документальний фільм 2019 року "Єгипетська сила Бориса Клюєва".
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