Помер відомий російський актор Борис Клюєв

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Радянський і російський актор театру та кіно Борис Клюєв, відомий за роллю глави сімейства Миколи Петровича в серіалі "Вороніни", пішов з життя у віці 76 років. Про це у вівторок, 1 вересня, повідомила директор Державного академічного Малого театру Тамара Михайлова.



"Борис Клюєв помер, він був тяжко хворий. Прощання буде в Малому театрі, дати поки немає", - зазначила Михайлова.

Як повідомлялося, актор з травня 2018 року боровся з онкологічним захворюванням.



Борис Клюєв народився 13 липня 1944 року в Москві. З 1969 року був актором Державного академічного Малого театру Росії. Крім того, знявся в 120 фільмах.



Артист був членом Союзу кінематографістів РФ, членом правління Гільдії акторів кіно Росії. У 2002 році отримав звання Народного артиста РФ.



Так, найбільшу популярність Клюєву принесли ролі пенсіонера Миколи Петровича в комедійному телесеріалі "Вороніни" та митрополита Діонісія в історичному серіалі Годунов.



Життю та кар'єрі актора присвячений документальний фільм 2019 року "Єгипетська сила Бориса Клюєва".



