Померли два пацієнти на ШВЛ. За фактом ведеться слідство

13:48 29 листопада Київ, Україна

Кричущий випадок стався в одній з лікарень Львівської області. Як стало відомо, органами поліції було порушено кримінальне провадження за фактом загибелі двох пацієнтів, які на момент смерті перебували на апаратах штучної вентиляції легенів (ШВЛ) у відділенні реанімації Жовківської районної лікарні. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції в неділю, 29 листопада.

Зазначено, що повідомлення про смерть двох пацієнтів з'явилося в соцмережах. Під час перевірки цієї інформації поліціянти встановили, що 27 листопада в лікарні в Жовкві не було електрики з 17:50 до 19:10.

"У цей час в реанімаційному відділенні померли двоє місцевих жителів віком 61 рік і 66 років, які були під’єднані до апаратів ШВЛ. Попередня причина смерті - дихальна недостатність", - йдеться в повідомленні поліції.

Також поліціянти встановили, що в лікарні є два електричних генератори, але їх під час відімкнення не задіяли.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями про службову недбалість і вбивство з необережності (ч.2 ст.367, ч.2 ст.119 КК України).

Раніше стало відомо, що Україна отримала перші 100 апаратів ШВЛ. 89 апаратів знаходяться на складі в Києві і незабаром будуть відправлені в регіональні лікарні. Ще 11 розвезуть по семи столичних лікарнях і в чотири лікарні Київської області.

А в жовтні заявляли про те, що з COVID-фонду не купили жодного апарату ШВЛ. Апарати закуповувалися меценатами і держорганами, а гроші з коронавірусного фонду пішли на будівництво доріг і амбулаторій, доплати медикам і правоохоронцям, а також соцвиплати.