Скільки вихідних і святкових днів буде в грудні 2020 року

17:19 24 листопада Київ, Україна

Напередодні грудня у всіх з'являється новорічний настрій, плануються зустрічі і подорожі, щоб плани зійшлися, ми пропонуємо ознайомиться з календарем святкових та вихідних днів.



Всього в грудні 2020 року в Україні буде 22 робочих і дев'ять вихідних днів. Додатковий вихідний дарує католицьке Різдво. Свято відзначається 25 грудня і припадає на п'ятницю, в яку українці будуть відпочивати.

Таким чином в громадян буде відразу три вихідних дні - 25, 26 і 27 грудня. У цей період можна запланувати невеликий уїк-енд. До того ж напередодні католицького Різдва (24 грудня) і Нового року (31 грудня) робочі дні будуть скорочені.

Варто нагадати і про інші важливі свята, в зв'язку з якими не передбачено додаткових вихідних. 6 грудня держава відзначає День Збройних Сил України, а 19 грудня - День святого Миколая.