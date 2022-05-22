Скільки вихідних днів випадає на новорічні свята 2021

12:12 21 грудня Киев, Украина

Уряд України затвердив дати офіційних свят на грудень-січень і, відповідно, дати неробочих днів.



Так, в п'ятницю, 25 грудня, християни західного обряду святкують Різдво Христове. Українці будуть відпочивати три дні поспіль (25-27 грудня), оскільки 25 грудня є державним вихідним.



Новий рік настане в ніч на п'ятницю, таким чином, 1-3 січня 2021 року також ще будуть вихідними днями.



7 січня Різдво Христове в Україні святкуватимуть християни східного обряду. Це державне свято припадає на четвер. Уряд переніс робочий день з п'ятниці, 8 січня 2021 року, на суботу, 16 січня 2021 року. Таким чином, в Україні буде чотири вихідних дні поспіль, з 7 по 10 січня включно.



Крім того, з 8 по 24 січня по всій території України буде діяти посилений карантин в рамках протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.