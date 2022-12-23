Скільки українців свідомо обирають продукцію вітчизняних брендів

08:34 23 грудня Київ, Україна

Станом на грудень 2022 року 69% українців заявляють, що свідомо обирають продукцію українських брендів. 56% тих, хто почав купувати нові бренди під час війни, роблять це, щоби підтримати українських виробників.

Про це свідчать результати опитування, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research.



Загалом на прохання охарактеризувати купівельну поведінку щодо товарів повсякденного споживання 86% опитаних заявили, що купують українські бренди, 16% купують міжнародні.