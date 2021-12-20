Скільки українців постійно пристібаються в авто

95% українців згодні, що користуватися ременями безпеки необхідно, щоб уберегти життя в разі ДТП, проте постійно пристібаються не всі.
Про це в Фейсбуці повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає Укрінформ.
Він уточнив, що найгірша ситуація з використанням ременів безпеки на задньому сидінні: лише 26% стверджують, що пристібаються, коли сидять ззаду, і тільки 12% - звикли робити це кожен раз.
У результатах опитування зазначається, що 69% батьків пристібають дитину, але тільки 61% батьків стверджують, що пристібають їх завжди.
Опитування «Сприйняття і використання ременів безпеки водіями та пасажирами» проводила компанія Gradus Research в грудні 2020 року, в ньому взяли участь 1000 респондентів у віці 18-50 років в Києві, Львові, Маріуполі, Одесі та Харкові.
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