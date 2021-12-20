Скільки українців постійно пристібаються в авто

14:47 08 квітень Київ, Україна

95% українців згодні, що користуватися ременями безпеки необхідно, щоб уберегти життя в разі ДТП, проте постійно пристібаються не всі.

Про це в Фейсбуці повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає Укрінформ.

"В рамках кампанії "Пристібайся – не жахайся", серед водіїв і пасажирів в Україні провели опитування щодо використання ременів безпеки. Ось такі результати отримали: 82% пасажирів на передньому сидінні стверджують, що пристібаються, а 52% - роблять це постійно. Серед водіїв показники ще нижчі: 48% говорять, що пристібаються час від часу, і тільки 39% - постійно", - йдеться в повідомленні.

Він уточнив, що найгірша ситуація з використанням ременів безпеки на задньому сидінні: лише 26% стверджують, що пристібаються, коли сидять ззаду, і тільки 12% - звикли робити це кожен раз.



У результатах опитування зазначається, що 69% батьків пристібають дитину, але тільки 61% батьків стверджують, що пристібають їх завжди.





"Багато людей не усвідомлюють, що використовувати ремені безпеки необхідно всім, хто знаходиться в автомобілі, в тому числі і пасажирам на задньому сидінні. Адже це місце тільки на перший погляд безпечне", - зазначив він.

Опитування «Сприйняття і використання ременів безпеки водіями та пасажирами» проводила компанія Gradus Research в грудні 2020 року, в ньому взяли участь 1000 респондентів у віці 18-50 років в Києві, Львові, Маріуполі, Одесі та Харкові.