Скільки українців зараз підтримали б проголошення незалежності країни - результати опитування

15:24 19 серпня Киев, Украина

Згідно з результатами опитування, проведеного соцгрупою Рейтинг, тільки 15% українців висловилися б проти проголошення незалежності України.

"80% всіх опитаних на сьогодні підтримали б проголошення незалежності України, тільки 15% висловилися б проти, і ще 5% не змогли відповісти", - сказав заступник директора соціологічної групи Рейтинг Любомир Мисів на презентації опитування.

Також він розповів, що під час опитування респонденти оцінювали і свою ідентичність (за 10-бальною шкалою). Так, громадянами України ідентифікують себе 75% опитаних (11% не почуваються такими), європейцями - 26%, "радянською людиною" - 21%.



Серед представників покоління Незалежності ідентифікують себе як громадяни України 86%, як європейці - 40%. Старші вікові групи менше вважають себе європейцями, але частіше за інших ідентифікують себе як "радянську людину".



Опитування було проведено з 20 липня по 9 серпня 2021 року. Під час дослідження було опитано методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів 20 тис. респондентів у віці від 16 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Помилка вибірки не більше 1,0%.